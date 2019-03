Dieser Skandal schlägt noch immer hohe Wellen! In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass zahlreiche gut betuchte Eltern beliebte Elite-Universitäten bestochen haben, um ihren Kids einen Platz zu sichern. Mittendrin: Lori Loughlin (54) und ihr Ehemann Mossimo Giannulli. Die Schauspielerin und der Designer sollen mittlerweile in Haft sein. Jetzt wurde allerdings ein Interview ihrer Tochter Olivia (19) publik, das erneut Fragen aufwirft: Hat Mossimo auch bezüglich seiner eigenen College-Ausbildung gelogen?

Nach eigenen Angaben besuchte der Designer die University of Southern California – die Uni, die er und seine Ehefrau gemeinsam bestochen hatten. Seine Tochter Olivia offenbarte nun aber in einem Gespräch in der Zach Sang Show: Ihr Vater war nie an einer Hochschule. “Er hatte nicht viel, also ist es cool, zu sehen, dass er alles selbst aufgebaut hat. Er hat seine gesamte Marke aufgebaut und er war, ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte, nicht an einem College eingeschrieben”, gestand der YouTube-Star. Nicht die einzige Aussage, die für Aufsehen sorgen dürfte: “Er ‘fakte’ sich durch und dann hat er sein Business mit dem Studiengeld gestartet, von dem seine Eltern dachten, es würde ans College gehen.”

Insgesamt sollen Lori und Mossimo umgerechnet 442.000 Euro für ihre beiden Töchter Isabella (20) und Olivia geblecht haben. Die Mädels wurden als angebliche Sportlerinnen an der Uni aufgenommen – und wollen nichts von den Taten ihrer Eltern gewusst haben.

Getty Images Olivia Jade Giannulli und ihre Mutter Lori Loughlin im Februar 2018

Anzeige

BERLINER STUDIOS LLC Mossimo Giannulli und Lori Loughlin in Kalifornien

Anzeige

Getty Images Olivia Jade Giannulli, Lori Loughlin und Isabella Rose Giannulli

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de