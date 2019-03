Schlechte Neuigkeiten für alle Fans von Vanessa Mai (26)! Eigentlich wollte die Sängerin ab Herbst dieses Jahres mit ihrem Album "Schlager" auf große Arena-Tour gehen – es waren Auftritte in 20 deutschen Städten geplant. Doch nun überraschte die "Nie wieder"-Interpretin ihre Anhänger mit dieser traurigen Nachricht: Ihre Tournee muss verschoben werden! Im Netz erklärte die 26-Jährige nun die Gründe für diese Entscheidung.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Schlagerprinzessin einen langen Post, in dem sie sich an ihre Follower wandte: "Es entstehen zurzeit viele neue, teilweise überraschende Songs, die ich ganz besonders bei einer Tour mit all meinen Eindrücken, Gefühlen und Erlebnissen auf kreative Art mit euch teilen möchte. Für diesen Prozess brauche ich einfach noch ein bisschen mehr Zeit." Eine Sache könne sie ihren Fans aber versprechen: Das Beste liege noch vor ihnen! Die bereits erworbenen Tickets können beziehungsweise müssen zurückgeben werden – diese würden nicht für den neuen Tour-Zeitraum gelten, der erst noch bekannt gegeben werde.

Bereits 2018 musste Vanessa einige Termine absagen – damals jedoch aus unerfreulichen Gründen: Während einer Probe hatte sie einen schweren Unfall erlitten, bei dem sie sich an ihrem Rücken verletzt hatte. Nach knapp zwei Wochen konnte sie aber zum Glück wieder auf die Bühne zurückkehren.

imagebroker.com / ActionPress Vanessa Mai, Schlagersängerin

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, Schlagersängerin

Becher / WENN.com Vanessa Mai in der Talkshow von Markus Lanz

