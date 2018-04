Schlechte Nachrichten für alle Fans der Schlagersängerin Vanessa Mai (25)! Tausende Anhänger freuen sich auf die aktuelle Tournee der 25-Jährigen – doch aus gesundheitlichen Gründen kann sie die mit der Tour in Verbindung stehenden Termine momentan nicht wahrnehmen, geschweige denn auf die Bühne: Am Samstag stürzte die Schönheit bei Proben so schwer, dass sie sogar kurzzeitig künstlich beatmet werden musste. Nun wurden die ersten Termine der ehemaligen DSDS-Jurorin abgesagt.

Ihre Pressesprecher ließen verlauten: "Aufgrund einer Verletzung bei den Tanzproben kann Vanessa Mai ihre geplanten Pressekonferenzen am Montag, 23.04.2018 in Berlin, Mercedes Benz Arena, als auch in Hamburg am Dienstag, 24.04.2018, Barcley Card Arena, nicht durchführen." Der Gesundheitszustand scheint sich also immer noch nicht ausreichend verbessert zu haben. Allerdings suche man nun nach einem Ersatztermin für das ausgefallene Konzert in Rostock. Dazu, ob die geplanten Konzerte in Düren, Oldenburg, Bielefeld, Leipzig und Berlin im Mai stattfinden werden, äußerten sich die Zuständigen bisher nicht.

Nicht nur Vanessas Netzgemeinschaft ist in großer Sorge um sie, sondern auch prominente Freunde wünschen ihr in der tragischen Zeit nur das Beste. "Liebe Vanessa, lieber Andreas (Vanessas Ehemann, Anm. d. Red.), denke fest an euch. Werde schnell gesund, kleine Kriegerin", schrieb ihr ehemaliger Let's Dance-Kollege Gil Ofarim (35) auf seiner Instagram-Seite.

Mathis Wienand / Freier Fotograf / Getty Images Dieter Bohlen, Michelle, Vanessa Mai und H.P. Baxxter bei DSDS

WENN.com Vanessa Mai bei der TV-Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten"

Instagram / gilofarim Gil Ofarim und Vanessa Mai bei "Let's Dance"

