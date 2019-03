Bei diesem Strahle-Pic bekommt man schon beim Zusehen gute Laune! Seit Anfang Januar ist Sophia Thomalla (29) mit Fußballer Loris Karius (25) zusammen. Paparazzi-Fotos hatten ihre Beziehung aufgedeckt, doch inzwischen dokumentieren die Turteltauben selbst mit Social-Media-Beiträgen ihre Liebe im Netz. Und die Verbindung scheint den beiden mehr als gutzutun – das unterstrich die 29-Jährige mit einem fröhlichen Couple-Pic von sich und ihrem Schatz!

Auf Instagram veröffentlichte die Tattoo-Liebhaberin diese Woche ein Bild, das pures Sommer-Feeling versprüht: Sophia, im Bikini und mit cooler Sonnenbrille, lacht aus vollem Hals in die Kamera. Etwa, weil ihr Freund Loris während des Selfies eine witzige Grimasse schneidet? So oder so – die Follower der TV-Beauty freuen sich mit ihr für ihr Liebesglück: "Lachen steht dir ausgezeichnet, man sieht, dass du endlich angekommen bist", schrieb zum Beispiel ein Follower unter dem Foto.

Im Promiflash-Interview verriet die Moderatorin vor Kurzem, warum sie ihren Followern plötzlich so private Einblicke in ihr Liebesleben gewährt: "Das ist immer so ein Gemütszustand. Nur weil ich es auf meinem Instagram poste, verpflichtet mich das ja nicht gleich, immer und überall mit jedem darüber zu sprechen. Also ich stelle ins Netz, was ich für richtig halte", erklärte sie.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Loris Karius

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla in Istanbul, Januar 2019

MEGA Sophia Thomalla und Loris Karius im Hotelpool

