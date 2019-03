Kate Upton (26) genießt ihre Mutterrolle! Im Juli vergangenen Jahres wurden die 26-Jährige und ihr Mann Justin Verlander (36) zum ersten Mal Eltern. Doch mit dem ersten Foto des Nachwuchses ließ das Model ziemlich lange auf sich warten. Erst im November postete sie im Netz ein Baby-Pic ihres Töchterchens und verriet bei der Gelegenheit den Namen des kleinen Wonneproppens: Genevieve. Und jetzt gibt die stolze Mama erneut einen Einblick in ihr Familienglück!

Auf Instagram postete Kate ein sonniges Bild am Pool. Im lässigen Business-Dress, ein dunkles Jacket locker um ihre Schultern geworfen, hält sie ihre acht Monate alte Tochter in den Händen. Dazu schreibt sie: "Ich liebe meinen kleinen Sonnenschein." Sie scheint also mächtig stolz auf ihre niedliche Genevieve zu sein, auch ihre Fans sind begeistert von dem Schnappschuss: "So süß" und "Du bist eine sehr gute Mutter" schreiben sie in die Kommentare.

Offenbar will Kate ihr neues Mutterglück nun öfter mit ihren Fans teilen. Am internationalen Frauentag hatte das Model zuletzt einen intimen Moment beim Stillen mit ihren Instagram-Followern geteilt. "Ich werde diese Momente für immer wertschätzen. Könnte mir keine größere Superkraft vorstellen", stand darunter mit einem roten Herz geschrieben.

Instagram / kateupton Justin Verlander und Kate Upton am Valentinstag 2019

Instagram / justinverlander Justin Verlander und Kate Upton mit ihrer Tochter Genevieve Upton Verlander

Instagram / kateupton Kate Upton mit ihrer Tochter

