Supermodel Kate Upton (26) ist seit dem vergangenen Monat Mutter! Am 7. November kam die kleine Genevieve zur Welt – das gemeinsame Kind der Beauty mit ihrem Ehemann Justin Verlander (35). Für die wenigen Schnappschüsse, die die hübsche Blondine seitdem mit ihrer Tochter postete, erntete sie etliche Komplimente im Netz. Doch dieses Foto sorgte nun für Kopfschütteln seitens ihrer Follower: Kate postete ein Bild mit Genevieve, auf dem sie Rotwein zu trinken scheint!

"Wir beide werden gestillt", betitelte die 26-Jährige den umstrittenen Instagram-Beitrag. In der Aufnahme sitzt Kate scheinbar im Flugzeug und ihr neugeborenes Töchterchen begleitet sie in einer Babytrage. In der Hand hält die Schönheit ein gefülltes Weinglas – für manche ihrer Abonnenten vollkommen unverständlich: "Wie kannst du nur jetzt schon Alkohol trinken, das ist doch schlecht fürs Baby, oder?" und "Echt jetzt, stillen und trinken?", wundern sich zwei User in den Kommentaren.

Doch einige Nutzer nehmen Kate in Schutz: "Leute, selbst wenn das echter Wein ist, das ist ihre Sache!" und "Entspannt euch mal, ein Glas ab und zu ist völlig in Ordnung!", stellen zwei Fans der Blondine klar. Hättet ihr gedacht, dass sich ihre Anhänger derart über das Posting aufregen würden? Stimmt ab!

Jon Kopaloff/Getty Images Justin Verlander und Kate Upton in Los Angeles Juli 2018

Anzeige

Instagram / kateupton Genevieve Upton Verlander, Tochter von Kate Upton und Justin Verlander

Anzeige

Jon Kopaloff/Getty Images Supermodel Kate Upton, Juli 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de