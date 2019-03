Ein vermeintlicher Pärchen-Schnappschuss von Daniele Negroni (23) und Dijana Cvijetic sorgt seit einigen Stunden für Aufruhr im Netz: Ist der Sänger etwa endlich wieder frisch verliebt? In seinem aktuellen Instagram-Post spricht der einstige DSDS-Kandidat jedenfalls von Liebe – die soll aber rein platonisch sein. Dass nichts zwischen der ehemaligen Miss Universe Switzerland und Daniele läuft, betonte Dijana jetzt gegenüber Promiflash!

"Was ich über mich und Daniele sagen kann ist, dass wir uns wirklich lieben. Wir lieben uns freundschaftlich, schon seit Jahren", stellte die 23-Jährige in einem Statement zu Danieles Kommentar unter dem Instagram-Bild von den beiden klar. Die beiden seien einfach seit Langem gut befreundet und darüber hinaus oft auf denselben Events unterwegs – dementsprechend gebe es in den sozialen Medien auch viele Fotos, auf denen die beiden zu sehen sind. Mehr als Freundschaft sei da aber definitiv nicht: "Wir waren nie zusammen; wir sind nicht zusammen!"

Damit ist offenbar klar: Der "Balloons Full of Water"-Interpret ist nach wie vor single. Ob man das auch von Dijana behaupten kann? Ende Februar bestätigte die St. Gallerin gegenüber Promiflash, dass sie kürzlich bei einem Fotoshooting den Kampfsportler Erko Jun kennengelernt habe. "Wir sind täglich in Kontakt!", erklärte sie. Ob sie sich auch eine Beziehung mit dem Muskel-Mann vorstellen kann, behielt sie allerdings noch für sich.

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni, ehemaliger DSDS-Kandidat

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Netz-Model

Instagram / deeanaofficial Erko Jun und Dijana Cvijetic

