Mike Thalassitis (✝26)’ Tod war für alle schockierend. Doch Love Island-Kollegin Montana Brown konnte es tatsächlich gar nicht glauben. Als sie die Nachricht erfuhr, dass er sich das Leben genommen haben soll, dachte sie an ein geschmackloses Gerücht. Sie wollte den Ex-Fußballspieler sogar noch warnen – doch ihre Nachricht ging nicht durch und ihr Versuch, Mike anzurufen, scheiterte. Sie landete direkt auf seinem Anrufbeantworter. In diesem Moment habe Montana gewusst, dass etwas Schreckliches passiert sein muss.

"Ich saß im Pub und dachte: 'Nein, das ist nicht wahr, was für ein schreckliches Gerücht.' Ich schrieb ihm eine SMS: 'Da geht dieses wirklich seltsame Gerücht um, ruf mich an, wenn du das liest'", erzählte Montana in der britischen Tagesfernsehsendung This Morning. Als sie Mike nicht erreichen konnte, ahnte sie Schlimmes: "Mir wurde schlecht." Als Montana über ihren letzten Kontakt sprach, brach sie in Tränen aus. "Ich habe zwei Tage zuvor mit ihm gesprochen", sagte sie. "Aber ich könnte mich selbst ohrfeigen, weil er mir eine SMS geschrieben hat, aber ich habe nicht wirklich geantwortet. Ich bin wirklich schlecht am Handy. Ich wünschte, ich hätte geantwortet", erzählte sie.

Montana berichtete auf Instagram, dass Mike sich vor seinem Tod Hilfe im Buch "The Magic" gesucht habe. Doch von außen schien sein Leben in Ordnung: Er habe ein Brunch-Café eröffnen wollen und hatte mit seinem besten Freund eine zweiwöchige Reise nach Kalifornien gebucht.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

