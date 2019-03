Salvatore Vassallo ist nur bei Temptation Island, um Fame abzugreifen – das behauptete zumindest Verführerin Giulie Santana vor Kurzem im Promiflash-Interview. Ihm ginge es nicht darum, seine Beziehung zu seiner Freundin Christina Dimitriou auf die Probe zu stellen, sondern um möglichst viel Aufmerksamkeit im Fernsehen. Immerhin sei er schon in vielen anderen Formaten zu sehen gewesen. Nun reagierte Salva auf die Vorwürfe und holte zum verbalen Rundumschlag gegen Giulie aus.

Der ehemalige Take Me Out-Kandidat traute seinen Ohren kaum, als er hörte, dass die Jura-Studentin ihn als fame-geil abstempeln würde. In seiner Insta-Story gab er ihr ordentlich Kontra. "Also ich glaube, du bist echt am Rande deines Lebens gerade, was du da für einen Bullsh*t erzählt hast. Ich habe geheult vor Lachen. Das kannst du doch nicht bringen", wetterte der Muskelmann. Für ihn sei die Blondine selbst kein Kind von Traurigkeit. Zu guter Letzt lästerte er dann noch über ihre "schlecht gemachten" Brüste ab.

Und Giulie? Die konnte über die Verbal-Attacke des Womanizers nur schmunzeln. In ihrer Insta-Story amüsierte sie sich köstlich. "Diese Argumente haben mich jetzt echt in meiner kompletten Substanz zerstört", erklärte sie mit einem deutlich ironischen Unterton. Ganz klar, die Beschimpfungen des Tattoo-Fans ließen die Blondine vollkommen kalt.

Instagram / itsgiulie Giulie Santana, Kandidatin bei "Temptation Island" 2019

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo

TVNOW / Sergio del Amo "Temptation Island"-Single Giulie

Wem glaubt ihr: Seid ihr Team Salva oder Team Giulie? Ganz klar Team Salva! Definitiv Team Giulie! Abstimmen Ergebnis anzeigen



