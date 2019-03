Da hat wohl jemand zu tief ins Glas geschaut! Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Brooklyn Beckham (20), der Sohn von Fußball-Legende David Beckham (43) und Designerin Victoria Beckham (44), gerne feiern geht und dabei auch dem Alkohol nicht abgeneigt ist. Neueste Aufnahmen lassen jedoch vermuten, dass er es am vergangenen Samstag in London etwas übertrieben zu haben scheint: Völlig fertig saß der Student an einer Hauswand!

In der Nacht auf Samstag war Brooklyn mit Freunden in London unterwegs. Bilder, die dailymail von einer Gruppe junger Erwachsener zugespielt wurden, zeigen den 20-Jährigen scheinbar verloren auf der Straße an einer Hauswand sitzend. Er sei wohl im The Electric Ballroom in Camden zum Feiern gewesen und hatte seine Freunde zu dem Zeitpunkt aber verloren, erzählte er anderen Partygängern.

"Er wirkte total betrunken und hat kaum gesprochen", erzählte die Quelle weiter. Sie hätten dem angehenden Fotografen dann ein Taxi bestellen wollen, doch er lehnte ab und sei einfach davon gelaufen. Die Nacht hat Brooklyn aber heil überstanden: Am Sonntag postete er schon wieder ein Video auf Social-Media.

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihrem Sohn Brooklyn, Januar 2018

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Hana Cross

Instagram / brooklynbeckham Libby Adams und Brooklyn Beckham

