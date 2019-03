Erst vergangene Woche hatte der US-Bachelor Colton Underwood nach einem spannenden Finale seine letzte Rose vergeben: Obwohl sie ihn zuvor aus Unsicherheit verlassen hatte, verschmähte der Ex-Footballer seine Finalistinnen und bat Cassie Randolph um eine zweite Chance. Inzwischen sind die beiden ein verliebtes Paar – und so durfte der Blondschopf auch schon die Familie seiner Partnerin kennenlernen. Doch ob Colton wohl vorher geahnt hätte, dass sein Schwager in spe ein bekannter Serien-Star aus Hollywood ist?

Wie die hübsche Blondine auf zahlreichen Bildern ihres Instagram-Accounts zeigt, ist Cassie die Älteste unter drei Geschwistern: Ihr jüngerer Bruder heißt Landon, ihre kleine Schwester Michelle – und Letztere datet derzeit ein nicht ganz unbekanntes Gesicht. Wie Hollywood Life berichtet, ist die Schauspielerin seit 2018 mit ihrem Kollegen Gregg Sulkin (26) zusammen. Der Brite spielte bereits in Serien wie "Die Zauberer vom Waverly Place" an der Seite von Selena Gomez (26) und "Faking It" mit. Auch das Liebesleben des 26-Jährigen ging bereits durch die Schlagzeilen: Von 2015 bis Sommer 2017 war Gregg der On-Off-Freund und vermeintlicher Verlobter von Skandalnudel Bella Thorne (21) gewesen.

Doch nicht nur Gregg ist durch seine Arbeit in den USA bereits eine echte Berühmtheit – auch seine Freundin Michelle, Cassies Schwester, ist angehende Schauspielerin und Model. Die 21-Jährige bespaßt auf Social Media zudem mehr als 300.000 Abonnenten, unter anderem mit süßen Kuschelfotos mit ihrem Freund. "Was für eine wundervolle Nacht!", schrieb Michelle erst kürzlich zu einem Bild, das sie gemeinsam mit Gregg bei der Vanity Fair Oscar Party zeigt.

Instagram / cassierandolph Cassie und Michelle Randolph

Getty Images Gregg Sulkin, Schauspieler

Getty Images Gregg Sulkin und Michelle Randolph

EVERETT COLLECTION, INC., Action Press Selena Gomez und Gregg Sulkin in "Die Zauberer vom Waverly Place", 2007

Getty Images Bella Thorne und Gregg Sulkin bei einem Event 2016

