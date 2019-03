Matthias Höhn (23) verewigt seine Freundin und sein Kind mit Tinte auf seinem Körper! Im Juni vergangenen Jahres waren der Berlin - Tag & Nacht-Star und seine Schauspielkollegin Jenefer Riili zum ersten Mal Eltern geworden. Ihr kleiner Sohn Milan ist seitdem der ganze Stolz der beiden Daily-Soap-Darsteller und verzaubert sie jeden Tag. Für den Berliner ging die Liebe zu seiner kleinen Familie jetzt unter die Haut: Matze hat sich für Jenni und Baby Milan gleich mehrere Tattoos stechen lassen!

Auf seinem Instagram-Account teilte der 23-Jährige am Mittwoch gleich mehrere Bilder mit seinen Followern. Darauf sieht man ein frisch gestochenes Kunstwerk auf dem Nacken des Pascal-Darstellers: Zwei detailliert gezeichnete, große Flügen bedecken fast den gesamten Bereich unterhalb des Haaransatzes und reichen Matze beinahe bis zu den Ohren. Doch bei dem übergroßen Bild blieb es nicht: An den jeweiligen Flügelspitzen sind links eine Zahlenkombination und rechts zwei geschwungene Buchstaben zu sehen. In seiner Story erklärte Matze die Bedeutung seiner Körperkunst: "Auf meiner linken Nackenseite steht 13.06.18, Milans Geburtsdatum und auf meiner rechten Nackenseite MJ, für Milan und Jenni!"

Mit der frischen Stech-Kunst auf seinem Nacken konnte der junge Papa aber nicht alle seine Fans begeistern – denn seine Bewunderer hielten den ewigen Liebesbeweis für Jenefer für übereilt. Matze nahm den Kritikern aber den Wind aus den Segeln: "Das ist meine Familie, das ist mein Leben, das sind die Lieben meines Lebens. Klar, lass ich mir da die wichtigsten Personen auf die Haut tätowieren!", erklärte er.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und Matthias Höhn mit ihrem Sohn Milan, März 2019

