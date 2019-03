Kathy Kelly (56) startet ein Comeback mit einem kompletten Makeover! Die Kelly Family gehört bis heute zu den erfolgreichsten Musikgruppen Deutschlands – seit ihrer Auflösung im Jahr 2002 versuchen die Geschwister ihr Glück als Solokünstler. Obwohl sie mittlerweile auch wieder zusammen auftreten, veröffentlichte der drittälteste Spross am Freitag sein neues Album "Wer lacht überlebt"– Kathy singt erstmals auf Deutsch. Doch auch optisch hat sich einiges bei ihr verändert: Die 56-Jährige nahm im vergangenen Jahr stolze 26 Kilo ab!

Im Gespräch mit Bild verriet die Sängerin, wie es ihr gelang, die unliebsamen Pfunde loszuwerden: "Zunächst habe ich angefangen Brot wegzulassen und das hat sofort was gebracht – weniger Fast Food, mehr Proteine. Es dauerte seine Zeit, bis ich mich an die Umstellung gewöhnt habe." Auch auf Tour habe sie jedoch auf ihre Ernährung geachtet und so bereits 15 Kilo abgenommen.

Mittlerweile sind 26 Kilo runter – ihr Traumgewicht hat sie allerdings noch nicht erreicht: "Ich möchte weiter weitermachen. Zehn Kilo sollen noch weg“, meinte die Musikerin zielstrebig. Unterstützung erhält Kathy bei ihrem Vorhaben auch von einem Fitnesstrainer, mit dem sie seit dem vergangenen Jahr regelmäßig Sport treibt.

WENN Kathy Kelly im Dezember 2018

WENN Kathy Kelly, Sängerin

WENN Kathy Kelly im Dezember 2017

