Zur heutigen Folge von Germany's next Topmodel sind schon jetzt einige Details bekannt. Warum? Weil Kandidatin Jasmin vor wenigen Tagen im Netz verriet: Sie wird in Folge sieben gegenüber Kontrahentin Lena handgreiflich. Tatsächlich soll es sich aber um mehr als die von ihr sogenannte "Respektschelle" handeln. Gegenüber Promiflash macht Ex-GNTM-Girl Gerda Lewis (26) jetzt ganz deutlich, wie entsetzt sie von Jasmins Verhalten ist!

"Ich finde so etwas ganz, ganz schlimm und ich hätte sie von Anfang an rausgeworfen", stellt das Model klar. Man habe ja relativ schnell gesehen, was Jasmin für ein Mensch sei. Auch, dass solche Charaktere für die Quoten in der Sendung behalten werden, kritisiert Gerda. "Sie sollte definitiv in ein Erziehungsheim, bevor sie bei irgendeiner Sendung mitmacht", rät die Blondine weiter.

Wie genau Lena auf Jasmins Angriff reagiert, wird erst heute Abend in der Sendung thematisiert. Gerda stellt allerdings schon jetzt klar, wie sie selbst sich in der besagten Situation verhalten hätte: "Ich bin ehrlich, das sollte keiner nachmachen, aber ich hätte mich wahrscheinlich dagegen gewehrt."

Instagram / dominicancoco_ GNTM-Sternchen Jasmin

Anzeige

Instagram / gerda.jlewis Influencerin Gerda Lewis

Anzeige

Instagram / dominicancoco_ Jasmin Cadete

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de