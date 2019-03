Exzellente News für alle Hoschis da draußen! Wer erinnert sich noch an die unglaublichen Abenteuer der Highschool-Kumpels Bill und Ted, die mit ihrer Band "Die Wilden Hengste" Weltruhm erlangen wollten und für ein Geschichtsreferat in einer Telefonzelle durch Raum und Zeit reisten? Die abgefahrene Kult-Comedy von 1989 machte Keanu Reeves (54) über Nacht zum Teenie-Idol. Heute hat er sich als Schauspieler und Regisseur etabliert. Jetzt überrascht der Hollywoodstar mit einer Sensation: Er und Alex Winter stehen für einen neuen "Bill & Ted"-Film vor der Kamera!

In einem Twitter-Video machen Keanu und Alex die Sensation perfekt: Die beiden "Wilden Hengste" melden sich aus der Hollywood Bowl – "in der wir nie spielen werden", so Alex – und enthüllen, dass im Sommer die Dreharbeiten zu "Bill & Ted: Face the Music" starten werden. "Und das alles wegen euch, Leute, also schulden wir euch was und wir schulden euch große Dankbarkeit und wollen uns bedanken." Die Twitter-Gemeinde feiert die Rückkehr der beiden Luftgitarren-Hoschis mit legendären Kultzitaten wie "Party on, dudes" und "Be excellent!"

Ein Follower freut sich: "Das ist der Wahnsinn, darauf habe ich gewartet, seit ich ein Teenager war und mich zum ersten Mal in diese Filme verliebt habe." "Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit" kam vor drei Jahrzehnten ins Kino, es folgte eine TV-Serie sowie die Fortsetzung "Bill & Teds verrückte Reise in die Zukunft".

