Für Nachwuchs-Model Jasmin ist diese besondere Herausforderung bei Germany's next Topmodel wohl einfach zu viel. Zwar weiß inzwischen jeder aufmerksame Show-Verfolger: Zu allen Staffeln gehört ein Nacktshooting. Das scheint die Sache für den Lockenkopf aber nicht unbedingt leichter zu machen. In der kommenden siebten Folge muss sich Jasmin der textilfreien Challenge stellen. Die Aufgabe macht der 18-Jährigen anscheinend so stark zu schaffen, dass sie gegen ihre Kontrahentinnen hetzt!

Ein ProSieben-Trailer liefert schon jetzt erste Einblicke in die anstehende Folge. Dort gibt Jasmin zu: "Du siehst, jeder guckt dich an und noch so hübsche Mädels mit so wunderschönen Körpern, dann kannst du auch ein bisschen davon eingeschüchtert werden." Das nahende Shooting bringt die ehemalige Kellnerin sogar gegen ihre Mitstreiterinnen auf. "Sagt Heidi Bescheid. Sagt ihr, ich habe dir einen Mittelfinger gezeigt", hört man die junge Frau sagen. An wen sie die Geste richtet, wird noch nicht gezeigt.

Die Nackedei-Herausforderung ist wohl einfach zu viel für sie. "Ich glaube, Jasmin hat ein Problem damit, sich nackt zu zeigen", bemerkt auch Kollegin Theresia. Im Clip sieht man Jasmin zwischendurch immer wieder bitterlich weinen.

Instagram / dominicancoco_ Jasmin, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / jasminveitcadeterosado Jasmin, GNTM-Kandidatin 2019

Instagram / theresiafischer GNTM-Kandidatin Theresia

