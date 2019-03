Es gibt wieder Futter für Serien-Junkies! Schon seit Jahren schießt die Zahl neuer Filme und Sendungen auf Streaming-Portalen immer mehr in die Höhe. Die Anbieter machen dem Kino-Business mittlerweile mächtig Konkurrenz. Ganz vorne mit dabei ist der US-Hit Netflix, der seit 2014 in Deutschland verfügbar ist. Kein Wunder – zusätzlich zu seiner riesigen Online-Videothek verbucht der Streamingdienst auch mit seinen Eigenproduktionen wie der Teenie-Horror-Show Stranger Things und dem Stalking-Drama You einen Erfolg nach dem anderen. Auch im April trumpft Netflix wieder mit etlichen Highlights auf!

Ab dem fünften April können die Zuschauer endlich erfahren, wie die Abenteuer der Hexe Sabrina Spellman weitergehen – "Chilling Adventures of Sabrina", das Spin-off der Comicbuch-Verfilmung Riverdale mit Beauty Kiernan Shipka (19) in der Hauptrolle, entpuppte sich nämlich als ziemlicher Renner. Auch die Fans von Serien-Hottie Noah Centineo (22) dürfen sich nach "To All the Boys I've Loved Before" auf neuen Stoff zum Schmachten freuen! Der 22-Jährige wird demnächst in der romantischen Komödie "The Perfect Date" zu sehen sein. Zudem erscheint endlich die vierte Staffel der zauberhaften Telenovela "Jane the Virgin".

Neben seinen Eigenproduktionen bringt Netflix zum Frühlingsauftakt aber auch ein paar echte Klassiker an den Start: Für die Ladys werden unter anderem die kultigen Bridget Jones-Streifen mit Renee Zellweger (49) sowie die sarkastische Komödie "Bad Teacher" mit Cameron Diaz (46) in der Hauptrolle online gehen. Die männlichen User bekommen bald den actiongeladenen Guy Ritchie (50)-Hit "King Arthur: Legend of the Sword" und den Mafia-Film "American Gangster" mit Russell Crowe (54) und Denzel Washington (64) geboten.

Emma McIntyre/Getty Images for Netflix "Chilling Adventures of Sabrina"-Star Kiernan Shipka, März 2019

Anzeige

Phillip Faraone/Getty Images Schauspieler Noah Centineo bei der GQ Men of The Year Party 2018

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Renee Zellweger in "Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück"

Anzeige

SPE Inc./Matt Dames via Getty Images Schauspielerin Cameron Diaz während einer "Bad Teacher"-Veranstaltung 2011

Kevin Winter/Getty Images Denzel Washington und Russell Crowe, 2007



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de