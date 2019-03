Wow, was für ein sexy Anblick! Heidi Klum (45) und ihr Verlobter Tom Kaulitz (29) turteln sich derzeit durch Hongkong – und dabei scheint das Paar seine Ruhepausen im Hotel so richtig zu genießen. Von ihrem Trip aus versorgten die beiden ihre Fans bislang mit süßen Kuschelpics. Doch jetzt gewährte das Paar ziemlich intime Einblicke und Heidi zeigte sogar ihren fast blanken Po.

Auf ihrem Facebook-Account postete Heidi mehrere Bilder von sich und ihrem Liebsten aus ihrer Suite über den Dächern der Stadt. Auf allen Bildern scheinen die Blondine und der Musiker spärlich bekleidet zu sein – zumindest der Oberkörper ist frei. Das bestätigt auch das letzte Bild der Reihe: Darauf posiert die 49-Jährige nur mit einem knappen String bekleidet für ihren Tom.

Unter ihren Fans gab es gespaltene Meinungen über das ziemlich intime Fotoshooting. Wo eine Userin sichtlich gerührt ist von so viel Zuneigung: "Einfach verliebt. Das Schönste, was es gibt auf der Welt. Liebe", zeigen sich viele andere eher genervt von der Nackt-Poserei. Was sagt ihr zu den Pics, süß oder eher unangebracht? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Facebook / Heidi Klum Heidi Klum und Tom Kaulitz im März 2019 in Hongkong

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im Februar 2019 in Kalifornien

Facebook / Heidi Klum Heidi Klum und Tom Kaulitz 2019 in Hongkong

