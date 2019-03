Was für große Dinger hat denn Sarina Nowak (25) bitte? Die Blondine macht keinen Hehl daraus, dass sie seit ihrer Teilnahme an Germany's next Topmodel ein bisschen an Gewicht zugelegt hat. Im Gegenteil: Genau diese heißen Kurven sind dafür verantwortlich, dass Sarina von einer großen Fangemeinde gefeiert wird und sich mittlerweile als Curvy-Model sogar international einen Namen machen konnte. Nun zeigte sie ihren Fans aber, dass sie nicht nur sexy Kurven hat – sondern auch eine gehörige Portion Witz!

Auf Instagram veröffentlichte die 25-Jährige ein Foto, auf dem sie sich – im pinken Bikini – von der Sonne bräunen lässt. Ihr Dekolleté verdeckt Sarina dabei mit zwei Tropenfrüchten, worüber sie sich köstlich amüsiert. Und auch bei den Fans kam der lustige Schnappschuss offensichtlich bestens an. "Ich liebe dieses Foto so sehr!", schwärmte eine Followerin vom spaßigen Posting der Beauty. Ein anderer Fan trieb den Scherz auf die Spitze und prophezeite: "Der Ananas-BH wird der Sommertrend 2019!"

Mit ihrem Foto wollte Sarina aber offenbar nicht nur eine sexy und pfiffige Seite von sich zeigen. "Wenn das Leben dir Ananasse gibt, dann mach daraus Pi­ña Co­la­das!", kommentierte sie den Beitrag selbst – und sendete ihrer Community damit eine ernste und wertvolle Botschaft!

Instagram / sarina_nowak Sarina Nowak im Februar 2019

Instagram / sarina_nowak Sarina Nowak im Februar 2019

Instagram / sarina_nowak Sarina Nowak im März 2019

