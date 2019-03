Seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (34) am 19. Mai 2019 gilt Herzogin Meghan (37) als die Fashion-Queen im britischen Königshaus. Ihre exklusiven Outfits kommen meist von den teuersten Labels. Während sie sich mittlerweile im Mutterschutz befindet und vorerst keine neuen Looks bei offiziellen Anlässen präsentieren wird, könnte Vogue Williams (33) ihr in puncto Trendsetting den Rang ablaufen. Das 33-jährige Model ist für die Royal Family übrigens keine Unbekannte!

Vogue ist mit Spencer Matthews (29), dem Bruder von Pippa Middletons (35) Ehemann James Matthews (43) verheiratet. Damit hat die gebürtige Irin eine gewisse familiäre Nähe zu den Royals. Auf ihrem Instagram-Profil zeigt sie regelmäßig Mode-Trends. Diesen Monat postete sie beispielsweise ein Urlaubs-Pic, auf dem sie ein gelbes Midi-Dress trägt. "In meinem neuen Lieblingskleid an meinem Lieblingsort", schrieb sie dazu. Das Kleid der Marke Autograph ist bereits für 70 Euro zu haben. "Beeilt euch! Das wird schnell weg sein", appellierte Vogue an ihre Follower.

Ob sie die Herzogin mit ihren Aktionen vom Fashion-Thron stoßen wird, ist allerdings fraglich. Wie die Mode-Plattform Lyst berichtet, belegt Meghan Rang drei der Damen mit dem größten Einfluss in der Modewelt. Vogue hat es in der Erhebung von 2018 noch nicht auf die Liste geschafft.

Hannah McKay - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan während ihrer Marokko-Tour, Februar 2019

Getty Images Vogue Williams 2018

Getty Images Vogue Williams in London

