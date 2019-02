Royaler Besuch im Königreich Marokko! Insgesamt drei Tage lang touren Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) durch das nordafrikanische Land. Doch schon kurz nach der Ankunft des britischen Ehepaares war den Fans klar: Die werdende Mama wird wieder einmal mit ihrem Style verzaubern! Ob in einer roten Robe von Valentino oder einem frechen Henna-Tattoo – die ehemalige Suits-Darstellerin hat einfach ein Händchen für Mode! Und nicht nur das: Mit dem neuesten Auftritt beweist sie auch, dass sie derzeit den ultimativen Schwanger-Glow hat!

Am Sonntag stand bei dem einstigen Party-Prinz und seiner Auserwählten ein schickes Bankett in der Residenz des britischen Botschafters in Marokko auf dem Programm – ein Anlass, für den sich die Beauty gehörig in Schale warf. In ihrem bodenlangen cremefarbenen Gewand von Dior, dem streng zurückgebundenen Dutt, ihren prachtvollen Diamant-Ohrringen und der Satin-Clutch zog sie wieder einmal alle Blicke auf sich. Ihre spitzen schimmernden Schuhe rundeten die Fashion-Kreation perfekt ab.

Noch vor Kurzem hatte sich Meg, wie Harry seine Göttergattin liebevoll nennt, einer traditionellen Henna-Zeremonie unterzogen. Schwangeren Frauen werden die Hände mit Henna-Farbe verziert. Zurückzuführen auf einen alten Brauch soll das Gesundheit und Glück für das Ungeborene bedeuten. Von der blumigen Verzierung auf Meghans Handrücken fehlte heute aber bereits schon wieder jede Spur.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan während ihres Staatsbesuches in Marokko 2019

Getty Images Herzogin Meghan während ihres Staatsbesuches in Marokko 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan während ihres Staatsbesuches in Marokko 2019

