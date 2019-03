Na, da scheint jemand mächtig Lust aufs Rosenverteilen zu haben! Vor wenigen Tagen machte die Schlagzeile die Runde, Angelina Heger (27) sei die heißeste Anwärterin auf den Bachelorette-Posten. Aus Produktionskreisen war durchgesickert, dass sie sich gegen GNTM-Girl Gerda Lewis (26) und Ex-Bachelor-Kandidatin Vanessa Prinz durchgesetzt haben soll. Die 27-Jährige nahm 2014 bereits an der Show mit dem Rosenkavalier Christian Tews (38) teil – ging allerdings als Zweitplatzierte leer aus. Nur wenige Monate später war Angelina in einem Promiflash-Interview schon bereit, die nächste Bachelorette zu werden!

Promiflash traf sie kurz nach ihrem Ausscheiden in Berlin. Damals verkündete sie: "Das Thema Bachelorette ist ein schönes Thema, das wäre ich gerne! Ich glaube allerdings, dass ich ein bisschen zu jung bin. Aber mal gucken, vielleicht stört es ja keinen." Zu dem Zeitpunkt war Angelina 22 Jahre alt. Nur vier Wochen später verdeutlichte sie noch einmal auf einem Red Carpet, dass die Rolle der Rosen-Lady für sie auf jeden Fall eine Option sei. "Bachelorette ist und war und wird ein Thema bleiben. Ob das schon festliegt oder nicht, wird sich dann in der Zukunft zeigen", stellte sie im Mai 2014 klar.

Einige Jahre später hielt sich die Ex von Rocco Stark (32) mit solchen Aussagen zurück – sie sei nach dem Dschungelcamp und Das Sommerhaus der Stars längst nicht mehr daran interessiert, an jeder TV-Show teilzunehmen. "Ich hab schon vieles mitgemacht. Heute bin ich älter und erwachsener geworden. Jetzt mache ich nicht mehr alles mit, sondern gucke, worauf habe ich wirklich Lust. Was bringt mir was, wo kann ich auch wirklich was Sinnvolles reingeben", berichtete sie Promiflash im September 2018. Ob der Part der Bachelorette 2019 in ihre Planung passt?

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, "Der Bachelor"-Teilnehmerin 2014

P.Hoffmann/WENN.com Angelina Heger beim RTL-Spendenmarathon

Instagram / angelinahegerofficial Angelina Heger, TV-Sternchen

