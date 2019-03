Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange machen Nägel mit Köpfen: Der amtierende Bachelor und seine Auserwählte ziehen zusammen! Erst Ende Februar überreichte der Basketballer aus Hannover der Zumba-Lehrerin aus Bremen seine allerletzte Rose und legte somit den Grundstein für eine gemeinsame Zukunft. Eine Fernbeziehung kommt für die beiden Turteltauben auf lange Sicht allerdings nicht infrage – und deshalb sollte schnellstmöglich ein gemeinsames Eigenheim her. Im Netz gibt Jenny ihren Fans jetzt ein kleines Umzugs-Update!

"Die Woche ist schon fast wieder vorbei und Andrej und ich sind supergut vorangekommen in der Wohnung", schreibt die Rosensiegerin auf ihrem Instagram-Kanal. "Haben auch ein echt strammes Tempo an den Tag gelegt und teilweise bis Mitternacht die Möbel zusammengebaut", verkündet sie stolz über ihr Vorankommen in der Wahlheimat Bonn. Ihre Zeilen versieht sie mit dem Pärchen-Hashtag #teamgold.

Mit ihrer Vorfreude auf ein gemeinsames Leben mit ihrem Schatz hält Jenny nicht hinterm Berg. "Jetzt fehlen nur noch ein paar Dinge von mir und dann kann das Wohnen so richtig losgehen", heißt es weiter im Post. Ob sich die Community bald wohl über die ersten Pics des gemeinsamen Apartments freuen darf?

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Bachelor-Siegerin

Instagram / agentlange Andrej Mangold und Jennifer Lange

gbrci/Future Image Andrej Mangold und Jennifer Lange bei einer Autogrammstunde in Hamburg, 2019

