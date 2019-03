Schon bald dürfen sich Rammstein-Fans über neues Futter freuen! Vor knapp zehn Jahren haben die Rocker ihr bislang letztes Album "Liebe ist für alle da" veröffentlicht. Dennoch füllen die Musiker nach wie vor weltweit die Konzerthallen – für April haben die Bühnenlegenden jetzt neue Musik angekündigt. Bisher ist allerdings noch nicht besonders viel über die Platte bekannt. Entsprechend groß war die Aufregung nun, als Rammstein ein vermeintliches Promo-Pic im Netz teilten: Könnte dieses Foto Hinweise auf das kommende Album geben?

Auf ihrer Instagram-Seite zeigten sich die Schockrocker jetzt ungewohnt zahm. Auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme, die die Gruppe in einer idyllischen Landschaft zeigt, lassen die Musiker ihre Blicke scheinbar nachdenklich in die Ferne schweifen. Ob der Schnappschuss tatsächlich einen Vorgeschmack auf ihr bevorstehendes Album geben soll? Rammstein selbst lieferten keine weitere Erklärung zu dem Bild – ihre Fans waren sich jedoch ganz sicher, die Zeichen richtig zu deuten: "Es beginnt...", kommentierte nur einer ihrer Follower die Momentaufnahme.

Mit Fotos vom Dreh gewährten Rammstein zuletzt auch einen Einblick in das Musikvideo zu einem ihrer neuen Songs. Darin zeigen sich die Bandmitglieder aber offenbar in ihrer üblichen Manier: in Priesterkutten und Schutzanzügen – eben so, wie Fans sie kennen und lieben!

Getty Images Rammstein und Marilyn Manson bei einem Konzert in Berlin 2012

Anzeige

Getty Images Rammstein in Berlin

Anzeige

Getty Images Till Lindemann 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de