Wie kommt Julia Dietze (38) bloß zu diesem Talent? Ob Stripperin, Drogensüchtige oder psychisch Kranke: Die Blondine scheint in jede erdenkliche Rolle schlüpfen zu können. Aktuell flimmert sie in der Science-Fiction-Komödie "Iron Sky – The Coming Race" an der Seite des Hollywood-Stars Udo Kier (74) über die Kino-Leinwände und spielt eine geläuterte Nazi-Offizierin. Nun verrät die Schauspielerin das Geheimnis hinter ihrer Wandelbarkeit!

Im Interview mit B.Z. plaudert die 38-Jährige über die Wurzeln ihrer beruflichen Laufbahn: "Schon als ich drei Jahre alt war, fing ich an, mich zu verkleiden." Aus diesem Grund hätten ihre Eltern sie bereits in diesem jungen Alter bei einer Theatergruppe angemeldet. "Da waren nur Mädchen und ich musste immer die männlichen Rollen spielen, weil die anderen nur Prinzessinnen sein wollten." Unter anderem als Vater von Ronja Räubertochter hatte sie so schon als Kind die Chance, unterschiedliche Charaktere darzustellen.

Obwohl Julia bereits neben Hollywood-Größen vor der Kamera gestanden hat, betont sie ihre Liebe zu Berlin und der Filmbranche in Europa. "Ich finde, dass der deutsche und europäische Markt gerade einen starken Wandel erlebt. [...] Es gibt unglaublich starke Frauenrollen", schwärmt sie.

Getty Images Julia Dietze im Dezember 2018 auf Fuerteventura

Getty Images Julia Dietze im Juli 2018 in Berlin

Getty Images Julia Dietze im November 2018 in Berlin

