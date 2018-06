Das Let's Dance-Finale ist gerade einmal wenige Stunden her – droht nun ein Streit zwischen zwei ehemaligen Mitstreiterinnen zu entflammen? Im Halbfinale musste Julia Dietze (37) die Show verlassen, Model Barbara Meier (31) zog dagegen in die letzte Folge ein. Nun postete ihre einstige Kontrahentin einen Beitrag, der sich an den Rotschopf richtet – manche vermuten gar, Julia zettele so nun einen Beef mit Barbara an.

In einer Instagram-Story teilte die Schauspielerin ein Video, das sie beim Tanz mit Massimo Sinató (37) zeigt, dazu läuft der Song "Read all about it" von Emeli Sandé (31). "Hör auf die Lyrics, Barbara. Karma schlägt immer zurück. Die Wahrheit kommt immer ans Licht. #Peace", schrieb Julia dazu. Die von ihr ausgewählte Textstelle lässt vermuten, dass die gebürtige Französin zu einem Vorfall ihre Version der Dinge schildern möchte – entweder allein oder mit Barbara gemeinsam, denn in den Lyrics ist auch von gemeinsamer Aktion die Rede. Gut möglich also, dass beide Ex-Kandidatinnen zusammen etwas über einen Vorfall auszupacken haben.

Doch möglicherweise spielt Julia auch auf den vermeintlichen Voting-Skandal um Barbara an, der wenige Tage vor dem Finale öffentlich bekannt wurde. Immerhin kostete Barbaras Weiterkommen – genau wie das von Ingolf Lück (60) und Judith Williams (45) – Julia den Platz im Finale. Daher scheint Julias Story sich für einige Follower nun wie eine Kampfansage zu lesen, doch auf eine Fan-Nachfrage auf ihrem Profil, warum die 37-Jährige gegen andere Teilnehmer schieße, erteilt Julia dem anscheinend eine Absage: "Das ist alles deine Wahrnehmung. Betrachte es nicht nur aus deiner Perspektive und mache aus schönen Worten und der Poesie meiner Gedanken keine verurteilenden Worte gegen meine Freunde." Was haltet ihr von Julias Posting? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Florian Ebener/Getty Images Julia Dietze und Massimo Sinató im Halbfinale von "Let's Dance"

Florian Ebener/Getty Images Julia Dietze, Massimo Sinató, Barbara Meier und Sergiu Luca im Halbfinale von "Let's Dance"

Florian Ebener/Getty Images Barbara Meier im Halbfinale von "Let's Dance"

