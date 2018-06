Oh, là, là – was für ein heißer Auftritt von Julia Dietze (37)! Bei ihrer Let's Dance-Teilnahme vor Kurzem war die schöne Schauspielerin jeden Freitag in funkelnden und körperbetonten Outfits auf dem Parkett zu sehen – und sie lieferte dort mit ihrer Tanz-Performance regelmäßig ab! Seit knapp drei Wochen ist das Format für dieses Jahr beendet – vermisst die Blondine die täglichen Dance-Sessions etwa schon? Zumindest legt Julia aktuell eine feurige Tanznummer auf ihrem Social-Media-Profil hin – in Unterwäsche!

Auf Instagram zeigt sich der Fack ju Göhte-Star gerade megahot: Julia tanzt wild in Dessous durchs Zimmer und jammt dabei auf einer Gitarre, vermutlich zu Songs der Rockband Guns N' Roses, wie ihre Bildunterschrift erahnen lässt. Doch aus "Let's Dance"-Nostalgie schießt die TV-Bekanntheit das Bild nicht – sie präsentiert ihrer Community eine Szene vom Serien-Set. Aktuell steht Julia für die zweite Staffel der Dramedy-Serie "Beck is back" vor der Kamera, was sie auch in ihrer Story stolz verkündet. In der RTL-Produktion, die den fiktiven Strafverteidiger Hannes Beck (gespielt von Bert Tischendorf, 38) nach seiner langen Zeit als Hausmann zurück vor Gericht begleitet, verkörpert Julia die Rechtsanwältin Susanne.

Neben "Beck is back" sieht man Julia in diesem Jahr noch in einer weiteren großen Produktion, wie sie Promiflash verraten hat: "Ich habe einen großen internationalen Film, der jetzt rauskommt: 'Iron Sky - the coming Race‘, das ist das Sequel zum ersten Teil."

Florian Ebener / Getty Images Massimo Sinató und Julia Dietze bei "Let's Dance"

Instagram / julia_dietze Julia Dietze, deutsche Schauspielerin

AEDT/WENN.com Julia Dietze, Schauspielerin

