Julia Dietze (38) zeigt sich freizügig wie nie! Auf den Social-Media-Kanälen der Schauspielerin wimmelt es nur so von hübschen Fotos – sowie regelmäßigen Updates aus ihrem Leben. Auch nach Sardinien nahm die Let's Dance-Halbfinalistin von 2018 ihre Follower nun mit. Dort gönnt sich Julia derzeit eine kleine Auszeit, bei ihren heißen Bikini-Fotos fällt eines aber sofort auf: So viel nackte Haut zeigt die Beauty normalerweise nicht!

Die sexy Schnappschüsse veröffentlichte die 38-Jährige jetzt auf ihrem Instagram-Kanal. Auf den Bildern posiert die Schauspielerin vollkommen ungeschminkt in einem knappen roten Zweiteiler an einem Sandstrand der sonnigen Mittelmeerinsel. Dabei stellt sie stolz ihren knackigen Hammer-Body zur Schau! Julias entspanntem Blick nach zu urteilen scheint sie ihren Urlaub in vollen Zügen zu genießen.

Wie gut die Fack ju Göhte-Darstellerin in Form ist, ist auch den Fans nicht entgangen! Unter dem Beitrag häuften sich etliche überschwängliche Komplimente. "Da schaut keiner mehr aufs Meer" und "Hot, hotter, Julia!", stellten zwei Abonnenten in den Kommentaren klar. Was sagt ihr zu den Pics? Stimmt ab!

Instagram / julia_dietze Schauspielerin Julia Dietze auf Sardinien

Instagram / julia_dietze Julia Dietze im Sardinien-Urlaub, Juni 2019

Getty Images Julia Dietze im November 2018 in Berlin

