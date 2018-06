Auf Diss folgt Diss! Die elfte Staffel von Let's Dance hat mit Sieger Ingolf Lück (60) am vergangenen Freitag einen fulminanten Abschluss gefunden. Ende gut, alles gut, ist aber offensichtlich trotzdem nicht angesagt. Der Grund für die Annahme: Kandidatin Julia Dietze (37) veröffentlichte einen Post, den einige Show-Fans als Spitze gegen Finalistin Barbara Meier (31) verstehen – und dafür erntet die blonde Schauspielerin nun einen regelrechten Shitstorm.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Fack ju Göhte-Darstellerin ein Throwback-Video, das sie bei ihrem magischen 30-Punkte-Contemporary mit Profi Massimo Sinató (37) zeigt. Im Fokus scheint allerdings der Song "Read all about it" von Soul-Sängerin Emeli Sandé (31) zu stehen, denn zu dem Clip schrieb Julia: "Hör auf die Lyrics, Barbara. Karma schlägt immer zurück. Die Wahrheit kommt immer ans Licht. #Peace!" Was genau die gebürtige Französin mit diesem Post sagen möchte, wird nicht klar. Einige User sehen die Worte allerdings als einen fiesen Seitenhieb an Barbara: "Schlechte Verliererin? Wenn etwas Persönliches zwischen euch vorgefallen ist, finde ich es von dir, als Bekanntheit, ziemlich kindisch und niveaulos" oder "Julia, ich fand dich wirklich sympathisch – aber wieso jetzt sowas? Wirkt missgünstig, verbittert und dermaßen unkameradschaftlich", lauten nur zwei der zahlreichen Hater-Kommentare auf Instagram.

Auch die Promiflash-Leser haben eine klare Meinung zu dem Beitrag. Knapp 4.000 User haben an der Umfrage teilgenommen und 90 Prozent (3.535 Stimmen, Stand: 10. Juni 2018, 20:50 Uhr) der Voting-Teilnehmer sind davon überzeugt, dass Julia Barbara mit diesem Post disst. Lediglich zehn Prozent (407 Stimmen) glauben, dass die 37-Jährige die Worte nicht böse gemeint hat. Barbara hat sich im Übrigen noch nicht zu dem mutmaßlichen Drama geäußert. Stattdessen bedankte sich das Model bei seinen Fans für die Unterstützung bei "Let's Dance".

Florian Ebener/Getty Images Julia Dietze, Massimo Sinató, Barbara Meier und Sergiu Luca im Halbfinale von "Let's Dance"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Julia Dietze und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

Florian Ebener/Getty Images Barbara Meier bei der achten Liveshow von "Let's Dance"

