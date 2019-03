Jetzt wird es ernst! Seit Anfang des Jahres weiß ganz Deutschland: Nach seinem Ehe-Aus mit Claudia Norberg hat Schlagerstar Michael Wendler (46) sein Herz neu verschenkt, und zwar an die 18-jährige Laura. Seit ihrem Outing vergeht kein Tag, an dem die beiden ihre Liebe nicht im Netz untermalen – aktuell dürfte dabei vor allem die Sehnsucht aus dem ungleichen Paar sprechen: Immerhin haben sich die zwei seit vier Wochen nicht gesehen – der Fernbeziehung sagt die blutjunge Noch-Schülerin nun den Kampf an!

Im Interview mit RTL spricht Laura über ihre Zukunftspläne: Zunächst soll ihr anstehender USA-Urlaub ihren Herzschmerz stillen. Damit aber nicht genug. Bis Ende des Jahres soll ein kompletter Tapetenwechsel erfolgen – Laura will zu ihrem Freund Michael nach Florida auswandern: "Klar ist das ein Riesenschritt, ich lasse ja meine Familie hier, aber er ist jetzt mein Lebensmittelpunkt. Wo der ist, will ich ja auch sein", erklärt der Teenager.

Da sie aktuell im Unterricht sowieso nur anwesend, mit den Gedanken aber in Florida bei ihrem 28 Jahre älteren Partner sei, stehe ihre Entscheidung fest: Laura bricht für die Liebe die Schule ab! "Nach zwölf Jahren ist dann irgendwie auch mal gut, jetzt ist halt schon mein Leben gekommen und das ist für mich jetzt noch mal die Bestätigung: Ich höre auf", meint die Brünette.

Instagram / wendler.michael Laura M. und Michael Wendler in Florida im Februar 2019

Anzeige

Instagram / laauramueller Michael Wendler und seine Freundin Laura M.

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura M. und Michael Wendler, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de