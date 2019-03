Ist etwa schon der nächste Jenner-Webster-Nachwuchs in Planung? Seit Monaten halten sich die Gerüchte um Kylie Jenner (21): Knapp ein Jahr nach der Geburt ihrer ersten Tochter Stormi (1) sollen die Selfmade-Milliardärin und ihr Partner Travis Scott (26) ein Geschwisterchen für ihr Töchterchen planen. Mit verdächtigen Bildern hatte das Paar diese Spekulationen noch angefeuert. Jetzt sprach Kylie Klartext: Will sie in nächster Zeit wieder schwanger werden?

Im Gespräch mit dem Magazin Interview plauderte die 21-Jährige ganz offen über ihren Kinderwunsch. Auf die Nachfrage, ob sie schon jetzt ein weiteres Baby bekommen wolle, antwortete die Unternehmerin: "Ich möchte schon noch weitere Kinder, aber ich habe aktuell keine Pläne, in näherer Zukunft ein nächstes Kind zu kriegen!" Eine klare Ansage also – oder will die Kalifornierin mit dieser Aussage nur von einer baldigen Schwangerschaft ablenken?

Kylie hatte es schließlich schon einmal geschafft, ihre anderen Umstände fast vollständig unter Verschluss zu halten: Ganze neun Monate hatte es kaum Beweise für ihre Schwangerschaft mit Stormi gegeben – bis die junge Mama selbst die Geburt mit einem rührenden Video im Netz verkündet hatte.

Theo Wargo/ Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott bei der Met Gala 2018

Instagram / kyliejenner Stormi Webster, Tochter von Kylie Jenner und Travis Scott

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster

