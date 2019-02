Ein zweiter Kindersegen für Kylie Jenner (21) und Travis Scott (26)? Erst vor wenigen Tagen feierten die Keeping up with the Kardashians-Beauty und der Rapper einen familiären Meilenstein: Ihr erstes gemeinsames Kind, Töchterchen Stormi Webster, wurde am 1. Februar ein Jahr alt! Dass ihre Prinzessin aber kein Einzelkind bleiben soll, verrieten die stolzen Eltern bereits einige Male. Ist ihr Wunsch nach einem weiteren Nachwuchs etwa schon in Erfüllung gegangen?

Diese süßen Spekulationen heizt Kylie auf ihrem Instagram-Account tatsächlich selbst an! In dem Post kuscheln und umarmen sich die Kosmetik-Unternehmerin und ihr Traummann im gedämmten Licht auf der Treppe. Die Bildunterschrift des romantischen Posts setzt der innigen Atmosphäre die Krone auf: "Baby #2?", schreibt die TV-Beauty zu dem Schnappschuss. Bedeutet das etwa, dass die 21-Jährige und der Vater ihrer Tochter bald schon zweifache Eltern sein werden?

Fans, die jetzt am liebsten die Korken knallen lassen würden, müssen sich leider noch gedulden – Kylie trägt noch kein weiteres Baby unter ihrem Herzen! "Bist du schwanger?", will ein Follower natürlich sofort wissen, woraufhin das Model aufklärt: "Nein." Noch ist die glückliche Familie also weiterhin zu dritt – aber eins steht dennoch fest: Baby Nummer zwei folgt irgendwann bestimmt.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

Instagram / travisscott Travis Scott und Kylie Jenner

