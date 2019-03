Hippie-Vibe bei Paris Jackson (20)! Die Tochter des verstorbenen King of Pop, Michael Jackson (✝50), wurde am Mittwochabend von Paparazzi im kalifornischen Beverly Hills gesichtet – mit dabei war ihr Freund Gabriel Glenn. Das Paar verließ gerade eine Geburtstagsparty, als es von den Paparazzi entdeckt wurde. Besonders auffällig war dabei der lässige Look, den Paris für den kleinen Spaziergang gewählt hatte.

Vor allem die mit Schmetterlingen besetzte Schlaghose fällt beim Betrachten der Couple-Fotos sofort ins Auge. Trotz des taillierten Schnitts der Jeans blitzt noch etwas Bauch heraus – unter einer in Regenbogenfarben gestreiften Jacke trägt die aufstrebende Schauspielerin ein Crop Top. Für eine Date-Night mit dem Liebsten also ein entspannter Look, der ihren geliebten Hippie-Fashion-Stil widerspiegelt.

In den letzten Tagen musste sich Paris gegen Gerüchte wehren, die besagten, dass sie wegen eines Suizidversuchs im Krankenhaus gelandet sei. In den sozialen Medien verteidigte sie sich umgehend, auch um klarzustellen, dass die umstrittene "Leaving Neverland"-Dokumentation über ihren Vater sie kalt lasse. "Sie haben nicht die verrückte Reaktion bekommen, die sie sich von der Doku erwartet haben. Warum also nicht lügen und eine Geschichte erfinden, die sich verkauft? Erbärmlich", schrieb sie auf Twitter.

MEGA Paris Jackson

MEGA Paris Jackson und Gabriel Glenn im März 2019

MEGA Paris Jackson und Gabriel Glenn bei Macaulay Culkins Podcast-Präsentation

