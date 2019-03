Ist der erste offizielle Let's Dance-Auftritt von Oliver Pocher (41) und seiner Profi-Partnerin Christina Luft (29) etwa in Gefahr? Erst am vergangenen Freitag wurde in der großen Kennenlernshow der Startschuss für die zwölfte Staffel des Erfolgsformats gegeben: Die 14 teilnehmenden Promis wurden ihren Trainern zugewiesen. Für den großen Auftritt heute Abend probten die Paare seither mit Schweiß und Fleiß. Auch Oliver und Christina gaben ordentlich Gas – doch nun der Schock: Die Tänzerin ist im Training gestürzt!

In einem von RTL veröffentlichten Videoausschnitt aus dem Training sehen die Fans den 41-Jährigen dabei, wie er mit seiner 29-jährigen Tanzpartnerin über das Parkett wirbelt. Doch plötzlich fällt Christina mit voller Wucht auf den Boden. "Gib mir mal eine Minute, ich stehe gleich auf", erklärt Christina mit dünner Stimme. Oli fragt sie daraufhin besorgt, ob sie mit ihrem Kopf aufgekommen sei – Christina gibt allerdings Entwarnung: "Nein, mit dem Steißbein!" Doch die Sorgen sind offenbar schnell wieder vergessen. Schon wenig später können der professionelle Scherzkeks und seine Partnerin über die ganze Situation lachen. "Wir haben kurzfristig Dancing on Ice performt und das war eine kleine Rutscheinlage von mir", schmunzelt Oli. Die beiden werden sich somit in wenigen Stunden ebenfalls dem harten Jury-Urteil stellen!

Für Christina wäre es nicht das erste Mal gewesen, dass sie sich bei "Let's Dance" eine Verletzung zuzieht. Bereits vor zwei Jahren brach sie sich an der Seite von Musiker und TV-Moderator Giovanni Zarrella (41) den Mittelfußknochen! Die Sendung musste die Frankfurterin von da an vom Zuschauerraum aus mitverfolgen.

Getty Images Daniel Hartwich, Oliver Pocher, Christina Luft und Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2019

Let's Dance, RTL "Let's Dance"-Kandidat Oliver Pocher

Andreas Rentz / Getty Images Marta Arndt, Giovanni Zarrella und Christina Luft bei "Let's Dance"

