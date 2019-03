Antonia Komljen hat das perfekte Lächeln! In der aktuellen Staffel von Deutschland sucht den Superstar überzeugt die Hamburgerin nicht nur mit ihrer Stimme, sondern auch mit ihrem makellosen Aussehen. Dass der Schein aber manchmal trügt, führte die Sängerin ihren Fans nun im Netz am eigenen Beispiel vor Augen. Denn: Hinter Antonias perfektem Lächeln liegt in Wahrheit eine ziemlich traurige Geschichte!

Auf Wunsch ihrer Fans erklärte die 21-Jährige vor Kurzem in einer Instagram-Story, warum sie sich für das perfekte Lächeln die Lippen aufspritzen ließ. Dabei offenbarte sie: "Ich habe ziemlich kleine Zähne. Damals habe ich immer gelacht und hatte so viel Zahnfleisch." Aufgrund der natürlichen Zahnstellung sei sie in der Grundschule gehänselt worden. "Zahnfleisch-Toni", blieben Antonia die Sprüche ihrer Mitschüler im Gedächtnis.

Dass das Mobbing bei Antonia nicht nur äußerliche Spuren hinterließ, hatte sie vor einiger Zeit bereits in einem Interview mit Focus Online verraten. "Ich war auch zwei Tage in der Kinder-Psychiatrie", sprach die Sängerin ganz offen über die seelischen Folgen der Hänseleien.

Instagram / tonitrips Antonia Komljen im Februar 2019

Anzeige

Instagram / tonitrips Antonia Komljen im Oktober 2018

Anzeige

Instagram / tonitrips Antonia Komljen im Oktober 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de