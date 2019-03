Diese Performance sorgte für Hammer-Stimmung! Im Training war Oliver Pochers (41) Tanzpartnerin Christina Luft (29) noch böse gestürzt und hatte dem Comedian damit kurzzeitig einen Schock versetzt. Davon war den beiden bei der Let’s Dance-Liveshow am Freitag aber gar nichts mehr anzumerken. Mit ihrem Salsa zu "Phänomenal" sahnte das Tanzpaar 13 Punkte von der Jury ab – und der Komiker sorgte mit seiner Pietro Lombardi-Parodie für Lachtränen bei den Zuschauern und tanzte sich in die Herzen des Publikums!

Passend zum Titel "Phänomenal" performte Oliver im Pietro-Look mit Cap und Muskel-Shirt und legte einen beeindruckenden Hüftschwung aufs Parkett. Kumpel Pietro, der im Publikum saß, musste über die Show des Comedians mindestens genauso Lachen, wie das gesamte Publikum. Der Auftritt sorgte einfach für gute Laune! Juror Jorge Gonzalez (51) brachte es ziemlich treffend auf den Punkt: "Oli, du hast getanzt wie ein verlorener Tourist in der Karibik. Aber du hast Spaß und du hast eine bombastische Chica an deiner Seite. Dein Hüftschwung war gut." Selbst der RTL-Ansager hatte so gelacht, dass er die Fach-Jury versehentlich als "Fack-Jury" ankündigte.

Auf Twitter wurde Olivers Auftritt von den Fans mächtig gefeiert. Kommentare wie "Pocher ist jetzt schon mein Lieblingskandidat", "Mensch Pocher, du wirst mir ja noch mal mega sympathisch!" oder "Ja, Oliver Pocher war sehr witzig" versahen die Let’s Dance-Anhänger mit zahlreichen Lachsmileys.

Getty Images Christina Luft und Oliver Pocher in der ersten "Let's Dance"-Show 2019

Getty Images Oliver Pocher und Pietro Lombardi bei "Let's Dance" 2019

WENN.com Musiker Pietro Lombardi beim RTL Spendenmarathon 2017

