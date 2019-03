Lena Meyer-Landrut (27) könnte glatt als Familienmitglied des Kardashian-Jenner-Klans durchgehen – zumindest in Sachen Style! Seit Januar ist die "Wild & Free"-Interpretin wieder offiziell Single – nach acht Jahren Beziehung hatte sie sich völlig überraschend von ihrem Partner Max von Helldorff getrennt. Seitdem verzaubert sie ihre Fans mehr denn je mit echten Hingucker-Looks und tollen Outfits. Dabei scheint sie sich eine prominente Lady zum Vorbild zu nehmen: Lena ahmt immer öfter Kendall Jenner (23) nach!

"Ich nutze Instagram, weil ich gerne schaue, was andere Promis so machen", soll die 27-Jährige laut InTouch gesagt haben. Offenbar ist sie dabei ein häufig gesehener Gast auf der Insta-Timeline der jüngeren Schwester von Kim (38), Kourtney (39) und Khloe Kardashian (34) und der älteren Schwester von Kylie Jenner (21). Denn Lenas Outfits werden denen von Kendall immer einen Hauch ähnlicher. Ob in lässiger Jeans und luftiger Bluse oder im schicken Red-Carpet-Fummel – mit ihren dunkeln Haaren könnten die beiden auch locker als Cousinen durchgehen!

Während Kendall sich auf Social Media gerne mal im knappen Bikini rekelt und sich mit Model-Freundin Gigi Hadid (23) ablichten lässt, lässt sich auch Lena in ähnlichen Posen knipsen. Schnappschüsse mit Stefanie Giesinger (22) sind keine Seltenheit und auch auf ihren Urlaubs-Pics sehen sich Kendall und Lena zum Teil zum Verwechseln ähnlich.

Getty Images Kendall Jenner bei der New York Fashion Week 2018

Pascal Le Segretain / Getty Lena Meyer-Landrut bei der Berlinale

Nicole Kubelka/Future Image/ActionPress Lena Meyer-Landrut auf der Berlinale 2019

