Nach zwei Jahren Liebe machte Alex Rodriguez (43) in der vergangenen Woche endlich Nägel mit Köpfen: Er machte Jennifer Lopez (49) im gemeinsamen Urlaub einen Antrag. Für die Sängerin, die bereits drei gescheiterte Ehen hinter sich hat, eine romantische Überraschung der besonderen Art. Aber nicht nur beim Kniefall scheint Alex alles für seine Traumfrau zu tun: Der Ex-Baseball-Profi soll J.Lo auf Händen tragen.

Der Grund dafür: Ein langjähriger Freund soll dem Sportler dazu geraten haben, den Weltstar wie eine Prinzessin zu behandeln – im wahrsten Sinne des Wortes. “Ich sagte: ‘Diese Lady ist wie ein amerikanischer Royal. Was auch immer passiert, du kannst sie nicht schlecht behandeln’”, erinnerte sich Alex’ Kumpel im Page Six-Interview. Der 43-Jährige solle auf gar keinen Fall mit der Musikerin spielen, und falls er sich doch trennen wolle, solle Jen diejenige sein, die ihn rauswirft. Die Worte des Bekannten scheinen Wirkung gezeigt zu haben: Jennifer und Alex seien “so respektvoll zueinander”. Das Support-Level der beiden sei einfach “unglaublich”.

Wie glücklich Jen und ihr Bald-Ehemann sind, bewiesen sie erst am Wochenende. Paparazzi erwischten die beiden bei einer Date-Night in New York. Mit einem verliebten Lächeln kuschelte sich die 49-Jährige an Alex und zeigte dabei auch ihren funkelnden und riesigen Verlobungsklunker.

Instagram / jlo Alex Rodriguez und Jennifer Lopez

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei der Premiere von "Manhattan Queen" in New York City

