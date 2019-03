Sie nimmt es mit Humor! Von Beginn ihrer Schwangerschaft an hatte Amy Schumer (37) mit Hyperemesis, einer schlimmen Form von Übelkeit zu kämpfen, musste fast alle ihre Auftritte absagen. Aus Angst vor Komplikationen in den letzten Wochen vor der Geburt hatte sich die werdende Mutter schließlich zurückgezogen. Jetzt ist der Comedy-Star nach einer gefühlten Ewigkeit wieder da und zeigt sich mit enorm gewachsenem Babybauch auch wieder im TV – doch irgendwas ist daran komisch!

Ihre Auszeit beendete Amy mit einem Besuch in der Late Night Show von Seth Meyers (45). Dort präsentierte sich die 37-Jährige am Mittwoch (20. März) im schicken Streifen-Kleid vor der Kamera – und dabei richteten sich alle Blicke auf ihre wirklich riesige Babykugel! "Man sieht dir kaum etwas an", begrüßte Seth die werdende Mutter. "Ich hatte eine echt entspannte Schwangerschaft", scherzt Amy. Als Seth fragt, ob er den Bauch einmal anfassen dürfe, antwortet sie: "Aber nicht auf eine gruselige Art", und witzelt nach der Berührung: "Ich hab mich offen gestanden unwohl dabei gefühlt."

Am Ende lüftete die zukünftige Mama dann ihr Kleid und damit auch das Rätsel um den XXL-Bauch: Sie hatte sich einen unechten Babybauch um die Hüften geschnallt!

Instagram / amyschumer Amy Schumer

Anzeige

Getty Images Amy Schumer in New York

Anzeige

Getty Images Amy Schumer, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de