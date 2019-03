In Prinz William (36) schlummert ein echter Rebell! Als Thronfolger der britischen Krone musste sich der Sohn von Prinz Charles (70) und Prinzessin Diana (✝36) sein ganzes Leben lang an die Regeln des Königshauses halten – wilde Partys oder Alkohol-Eskapaden waren da nicht gerade erwünscht. Auch ausgefallene Kleidung oder gar Körperkunst sind ein Dorn im Auge der Queen (92). Nun kam aber raus, dass der dreifache Papa sich in seiner Jugend eben jener Etikette widersetzen wollte – denn William plante in seinen Zwanzigern angeblich ein großes Tattoo!

Wie ein ehemaliger Mit-Matrose Williams, der 2008 fünf Wochen lang auf der HMS Iron Duke in der Karibik gedient hatte, gegenüber The Sun ausplauderte, wollte der heute so vorbildliche Prinz damals ein übergroßes Kunstwerk unter seiner Haut verewigen lassen: "Viele der Jungs an Board hatten Tattoos und William war davon offensichtlich fasziniert!" In seiner Begeisterung habe der damals 26-Jährige neugierig gefragt, wie schmerzhaft die Tätowierung wäre, sodass seine Kollegen nachgehakt hätten, was er sich für eine Abbildung vorstelle: "Wir dachten, dass er scherzt – aber er sagte, er wolle ein Riesen-Tattoo wie David Beckham (43)!", berichtete die Quelle.

Williams Vorbild David trägt seit 2000 einen übergroßen Schutzengel auf dem Rücken, der einen Teil der Wirbelsäule und seiner Schulterblätter bedeckt. Im Gegensatz zu dem Kicker wollte Will seinen Plan dann aber nicht durchziehen – und zwar wegen seiner heutigen Ehefrau Kate (37)! "Er sagte, das Einzige, was ihn davon abhalte, sei seine Freundin!", schilderte der anonyme Matrose. Dass seine royale Familie von diesem Tintenbild ebenfalls nicht angetan gewesen wäre, dürfte ebenfalls klar gewesen sein.

ActionPress Prinz William als Soldat der Royal Navy 2008

Anzeige

Getty Images David Beckham bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2010

Anzeige

REX FEATURES LTD Prinz William und Kate Middleton in Sleaford 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de