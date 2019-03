Diese Verlobung zieht wirklich Kreise! Erst vor Kurzem konnte sich Superstar Jennifer Lopez (49) über einen ganz großen Moment freuen: Ihr Freund Alex Rodriguez (43) machte ihr im gemeinsamen Liebesurlaub auf den Bahamas einen Antrag. Kurz darauf sprengten Gratulationen von begeisterten Fans und Promi-Kollegen die Kommentarspalten ihrer Social-Media-Accounts. Ein ganz besonderer Gruß erreichte das Paar nun per Post – und der Absender war kein Geringerer als Barack Obama (57)!

Damit hätten womöglich sogar J.Lo und A-Rod nicht gerechnet: Wie Alex auf seinem Instagram-Account präsentierte, erhielten Jennifer und er anlässlich ihrer Verlobung eine handschriftliche Note des letzten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. "Michelle und ich wollten euch nur zu eurer Verlobung gratulieren. Nach 26 gemeinsamen Jahren können wir sagen, dass jede Hürde des Lebens halb so wild ist, wenn man sie mit jemandem teilen kann, den man liebt", ließ der Politiker die Eheleute in spe wissen.

Vor allem Alex war von dieser aufmerksamen Geste gerührt: "Das bedeutet die Welt für uns", offenbarte der Ex-Baseballer in der Bildunterschrift des Uploads. Jennifer dürfte nach der Aktion sogar privat mit dem ehemaligen Präsidenten-Paar in Kontakt getreten sein: Immerhin hatten die Musikerin und die einstige First Lady für eine Wohltätigkeitskampagne vor einigen Jahren zusammengearbeitet und sich seither immer wieder getroffen.

United Archives GmbH Barack Obama am Deutschen Kirchentag in Berlin 2017

Instagram / arod Barack Obamas Brief an Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

Getty Images Michelle Obama und Jennifer Lopez

