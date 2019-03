Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) schweben derzeit auf Wolke sieben! Vergangene Weihnachten machte der Gitarrist seiner Liebsten einen Heiratsantrag. Obwohl noch nicht bekannt ist, wann es vor den Traualtar gehen soll, ist die Modelmama aber schon fleißig auf der Suche nach dem perfekten Hochzeitskleid. Das scheint sie jetzt im Urlaub gefunden zu haben – sehr zu Toms Leidwesen.

Die beiden nehmen sich gerade eine Auszeit in Hongkong – doch Heidi lässt ihre rund sechs Millionen Follower an dem Pärchentrip teilhaben und postet regelmäßig süße Urlaubsschnappschüsse auf ihrem Instagram-Account. Bei einem Bummel durch die Geschäfte der Millionenmetropole entdeckt sie etwas ganz Besonderes und hält es in einer Story fest: "Schatz, das ist unser perfektes Outfit für die Hochzeit", strahlt die Blondine und lenkt die Kamera auf zwei ziemlich extravagante, an historische Skulpturen erinnernde XXL-Kostüme. Tom kann Heidis Begeisterung jedoch nicht teilen – von ihm gibt es nur ein müdes Lächeln angesichts dieser offensichtlich nicht ganz ernst gemeinten Kleiderwahl seiner Verlobten.

Über ihr tatsächliches Hochzeitskleid lässt die Vierfach-Mama ihre Community weiterhin im Dunkeln. Auch die Frage um den Nachwuchs ist noch immer nicht beantwortet: Seit mehreren Wochen wird darüber spekuliert, dass Heidi mit Kind Nummer fünf schwanger sei – und das Model heizt die Gerüchte immer wieder an.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz in Hongkong im März 2019

Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im Januar 2019 in Kalifornien

Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im Februar 2019 in Kalifornien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de