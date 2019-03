Was für ein kunterbunter Let's Dance-Auftakt! Am Freitagabend startete der beliebte Tanz-Wettkampf endlich richtig. 14 Promis versuchten sich an Cha-Cha-Cha, Wiener Walzer oder auch Quick-Step. Für einen VIP war aber schon nach nur einer Folge als Dancing-Star-Anwärter Schluss: Schauspieler Jan Hartmann (38) und seine Trainerin Renata Lusin (31) bekamen die wenigstens Anrufe. Doch einiges abseits der Kamera blieb den Zuschauern vor den Fernsehschirmen verborgen. Promiflash war vor Ort im Studio dabei – und gibt euch Einblick hinter die "Let's Dance"-Kulissen der zweiten Folge!

Nicht nur bei den Zuschauern, auch im Studio mauserte sich Komiker Oliver Pocher (41) zum absoluten Show-Liebling. Wie Promiflash beobachtete, scherzte der Global Gladiators-Gewinner immer wieder mit dem Publikum oder alberte und tanzte mit seinen Promi-Kolleginnen. Als er dann schließlich selbst auf dem Parkett an der Reihe war und danach eine vernichtende Kritik von Joachim Llambi (54) kassierte, gab's sogar Buhrufe für den strengen Kampfrichter aus den Rängen.

Im Gegensatz zu Oli schien es zwei Mädels nach ihren Performances nicht gerade gut zu gehen: Nachdem Evelyn Burdecki (30) bei ihrem Cha-Cha-Cha umgeknickt war, wurde ihr Fuß bandagiert und sie konnte die Sendung meist nur noch im Sitzen verfolgen. Und auch Sabrina "Mocki" Mockenhaupt (38) kämpfte mit den Nachwehen ihres Auftritts. Wie Promiflash beobachtete, kämpfte sie bis zur Entscheidung immer wieder mit den Tränen. Eine Staffel-Mutti scheint es aber auch schon zu geben: Barbara Becker (52) kümmerte sich liebevoll um die zwei betrübten Kandidatinnen, drückte sie immer wieder oder gab ihnen sogar ein tröstendes Küsschen.

P.Hoffmann/WENN.com Jan Hartmann und Renata Lusin bei "Let's Dance"

Getty Images Erich Klann und Sabrina Mockenhaupt bei "Let's Dance"

Getty Images Massimo Sinató und Barbara Becker

