Schweiß, Fleiß und jede Menge gute Laune – heute Abend startete Let's Dance wieder voll durch! Insgesamt 14 Stars und Sternchen wagten sich in der ersten Sendung der zwölften Staffel aufs frisch gefegte Parkett und ließen an der Seite ihrer Profi-Partner eifrig die Hüften kreisen. Nachdem in der großen Kennenlernshow vergangene Woche die Pärchen auserkoren wurden, galt es heute, ihr tänzerisches Talent unter Beweis zu stellen. Ob mit Quick Step, Wiener Walzer, Salsa oder Cha-Cha-Cha – die Promis legten sich ordentlich ins Zeug. Für diese Berühmtheit nahm die Reise allerdings bereits ein Ende!

Während Ella Endlich (34) und Valentin Lusin (32) mit ihrem Quick Step die Höchstpunktzahl des Abends absahnen konnten, waren Sabrina Mockenhaupt (38) und Erich Klann (31) weit entfernt von deren stolzen 25 Punkten – sie erhielten gerade einmal zehn. Auch für Evelyn Burdecki (30) und Evgeny Vinokurov sah es alles andere als rosig aus: Sie erhielten ebenfalls lediglich zehn Punkte. Außerdem mussten sich Oliver Pocher (41) und Christina Luft (29) zu den Zitterkandidaten zählen. Völlig überraschend musste aber ein ganz anderer die Show verlassen: Jan Hartmann (38)! Seine 16 Punkte, die er mit seinem Wiener Walzer und seiner Tanzpartnerin Renata Lusin (31) ergattert hatte und die Zuschaueranrufe reichten nicht aus.

In Sicherheit wiegen durfte sich in der heutigen Folge Benjamin Piwko (38). Der gehörlose Schauspieler tanzte sich in der Vorwoche mit seinem Rhythmusgefühl in die Herzen der Zuschauer und krallte sich die sogenannte Wildcard. Von den Zuschauern durften er und seine Trainerin Isabel Edvardsson (36) in der heutigen Sendung also nicht rausgewählt werden. Am kommenden Freitag werden die Karten aber völlig neu gemischt.

Getty Images Ella Endlich und Valentin Lusin in der ersten "Let's Dance"-Show 2019

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki in der ersten "Let's Dance"-Show 2019

Getty Images Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson in der ersten "Let's Dance"-Show 2019

