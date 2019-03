Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange müssen sich endlich nicht mehr verstecken! Im Bachelor-Finale überreichte der Basketballer seiner Auserwählten die letzte Rose und legte so den Grundstein für eine gemeinsame Zukunft. Seitdem dürfen die beiden ihre Liebe auch endlich in der Öffentlichkeit zeigen – und genau das taten sie. Bei Let's Dance konnten die beiden kaum die Finger voneinander lassen.

Promiflash war vor Ort und konnte die beiden Turteltauben dabei beobachten, wie sie ihre prominenten Kollegen bei ihren Tänzen anfeuerten – und dabei wirkten die zwei die ganze Zeit über einfach nur megahappy. Da wurde getuschelt, Händchen gehalten und geküsst, was das Zeug hält. So konnte jeder sehen: Zwischen dem Sportler und der Brünetten ist noch immer alles in Butter.

Wie ernst es zwischen ihnen bereits jetzt ist, zeigt auch der Umzug in ihre erste gemeinsame Bleibe. In den sozialen Medien halten Andrej und die Rosensiegerin ihre Community immer wieder mit Umzugs-Updates auf dem Laufenden. So hieß es zuletzt in einem Post von Jenny: "Jetzt fehlen nur noch ein paar Dinge von mir und dann kann das Wohnen so richtig losgehen."

Instagram / dregold Jennifer Lange und Andrej Mangold, 2019

Anzeige

Instagram / dregold Joachim Llambi, Jennifer Lange und Andrej Mangold, März 2019

Anzeige

Instagram / agentlange Andrej Mangold und Jennifer Lange

Anzeige

Wie findet ihr die beiden zusammen? Einfach nur megasüß! Sind mir zu übertrieben! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de