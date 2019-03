Alle sollen ihre Liebe sehen! Seit Anfang Januar sind Sophia Thomalla (29) und Loris Karius (25) ein Paar. Das Model macht schon längst keinen Hehl mehr daraus, wie verliebt sie in den Torwart von Besiktas Istanbul ist. Erst vor wenigen Tagen teilte die Beauty einen Schnappschuss aus dem gemeinsamen Urlaub. Nun zog ihr Freund nach und postete zum ersten Mal ein Pärchen-Foto von sich und seiner Sophia!

Die Länderspielpause scheint Loris bei Sophia in Berlin zu verbringen: In seinem Instagram-Post gab er nämlich die Hauptstadt als Standort für das Pärchen-Pic an. Der Fußball-Profi blickt darauf verträumt und sichtlich glücklich in die Kamera. Doch auch seine Liebste wirkt schwer verliebt. Das gemeinsame Bild betitelte Loris mit den Worten: "Zusammen ist alles besser". Die Fans feierten den Post total – schon nach wenigen Stunden hatten über 114.000 Follower auf den Like-Button geklickt!

Die beiden Tattoo-Fans wirken unheimlich glücklich miteinander – obwohl sie derzeit eine Fernbeziehung führen. Im Januar verriet Sophia in der NDR Talk Show: "Getrennte Wohnungen sind eine Maßnahme für eine glückliche Beziehung. Ich habe auch kein Problem damit, mich in den Flieger zu setzen, nach Istanbul zu fliegen und wieder zurückzufliegen." Mit seinem Besuch in Berlin zeigt Loris, dass er das wohl ähnlich sieht wie seine Freundin.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Loris Karius

Anzeige

MEGA Sophia Thomalla und Loris Karius im Urlaub in Miami

Anzeige

MEGA Loris Karius und Sophia Thomalla in Miami

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de