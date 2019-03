Mit diesem Liebes-Trip zerschlagen sie nun endgültig die Trennungsgerüchte! Wochenlang wurde wild spekuliert, ob sich Sarah Lombardi (26) schon längst von ihrem neuen Partner Roberto getrennt hat. Mit einem innigen Kuschel-Selfie vor rund einer Woche machten die beiden jedoch klar: Sie sind nach wie vor ein glückliches Pärchen! Jetzt gibt es eine erneute gemeinsame Aufnahme der Turteltauben: Sie sind zusammen in den Urlaub geflogen!

In ihrer Instagram-Story offenbarte die Beauty, wo sie die nächsten Tage mit ihrem Liebsten und natürlich auch Söhnchen Alessio (3) aus ihrer Ehe mit Pietro (26) verbringen wird: Die Drei tanken auf der Insel Mauritius Sonne. Obwohl Sarah gegenüber ihren Fans mit keinem Wort erwähnt hat, dass Roberto mit im Schlepptau ist, zeigt sie ihn in einem kurzen Clip: In dem Video sieht man die beiden im Auto sitzen, die Sängerin streckt ganz frech die Zunge heraus und wirkt neben ihrem Schatz mehr als glücklich!

Für Sarah, Roberto und Alessio ist das aber nicht der erste gemeinsame Urlaub als Patchwork-Familie: Bereits im September genossen sie freie Tage in Griechenland. In der Hotelanlage relaxten und planschten sie gemeinsam am Pool – die Stimmung schien sehr ausgelassen zu sein, wie ein Augenzeuge Promiflash verriet.

