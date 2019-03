Diese Nachricht dürfte für Aufregung bei den eingefleischten Let's Dance-Fans sorgen! Am vergangenen Freitag startete die zwölfte Staffel der beliebten RTL-Show. 14 prominente Kandidaten bringen mit ihren Tanzprofis das Parkett erneut zum Beben. Auch in diesem Jahr darf einer nicht fehlen: Jury-Liebling Joachim Llambi (54). Der Tanz-Experte dürfte aber nicht nur "Let’s Dance" in seinem Terminkalender markiert haben: Er bekommt demnächst seine eigene Sendung!

Um den Zuschauern die feiertagsbedingte Pause zu versüßen, feiert "Llambis Tanzduell" an Karfreitag Premiere, wie Quotenmeter berichtet. Direkt im Anschluss an das dreistündige Special "Die größten 'Let’s Dance'-Momente aller Zeiten" soll das brandneue Format über die Bildschirme flimmern. Der 54-Jährige werde bekannte Gesichter in "ferne Länder" schicken. Das Ziel: Die Tanzprofis werden auf "lokale Experten" treffen, um ihnen bisher unbekannte Tänze zu erlernen – dann folge ein Dance-Battle! In der ersten Folge werden sich Christian Polanc (40) und Massimo Sinató (38) auf den Weg nach Hawaii machen. Am 19. April ab 23:15 Uhr können sich die Fans auf RTL das Ergebnis der knallharten Tanz-Reise anschauen.

Bis es so weit ist, kommen die Zuschauer aber erst einmal am Freitag in den Genuss von Joachims spitzer Zunge: In der zweiten "Let’s Dance"-Folge wird er mit Motsi Mabuse (37) und Jorge Gonzalzes die ersten offiziellen Paar-Tänze der Promis bewerten. Bereits in der Kennenlern-Show hatte er erneut bewiesen, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt – er lieferte sich einen unterhaltsamen Schlagabtausch mit Oliver Pocher (41).

P.Hoffmann/WENN.com Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2018

WENN.com Joachim Llambi auf Mallorca

Andreas Rentz/Getty Images Juror Joachim Llambi und Komiker Oliver Pocher bei "Let's Dance" 2019

