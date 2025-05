Selten: Joachim Llambi posiert Arm in Arm mit Tochter Helena

Joachim Llambi (60) hat am Donnerstagabend für einen seltenen Auftritt gesorgt. Der Let's Dance-Juror zeigte sich Arm in Arm mit seiner Tochter Helena bei den Duftstars 2025 in den Düsseldorfer Rheinterrassen. Das strahlende Vater-Tochter-Duo wurde natürlich prompt von zahlreichen Kameras eingefangen. Während der Veranstaltung beantwortete Helena im Gespräch mit Der Westen die Frage, wie sich ihr bekannter Papa zu Hause verhält. Ihre humorvolle Antwort: "Er ist ein ganz normaler Vater."

Die Duftstars gelten als einer der wichtigsten Awards der Parfumbranche und locken jedes Jahr zahlreiche prominente Gäste nach Düsseldorf. Für Joachim war es nicht der erste große Auftritt bei einer Preisverleihung, doch die Begleitung durch seine Tochter Helena dürfte den Abend zu etwas Besonderem gemacht haben. Über die Familie des ehemaligen Turniertänzers ist wenig bekannt. Helena stammt aus Joachims zweiter Ehe mit der tschechischen Personal Trainerin Ilona. Diese brachte noch ein weiteres Kind mit in die Ehe: Helenas große Schwester Katharina arbeitet als Model. Nach 13 Jahren Ehe wurde 2018 das Ehe-Aus von Joachim und Ilona bekannt.

Bereits zuvor war Helena im Gespräch, selbst ins Scheinwerferlicht zu treten: In einem Interview mit Bild sprach sie offen über ihre potenziellen Pläne, vielleicht bei "Let's Dance" mitzuwirken. "Natürlich habe ich mir schon mal vorgestellt, wie es wäre, bei 'Let’s Dance' zu tanzen", verriet sie damals, betonte jedoch auch, dass sie bislang nur Grundkenntnisse im Tanzen habe. Joachim selbst steht ihrer potenziellen Teilnahme gelassen gegenüber und könnte sich sogar einen Auftritt seiner Tochter in der Show vorstellen – allerdings "lieber, wenn ich nicht mehr dort sitze".

RTL / Stefan Gregorowius "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi

Getty Images Joachim Llambi mit seiner Tochter Katharina bei der Permiere von "Wendy 2 – Der Film"

