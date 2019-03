Prinz George (5) total fies? Der goldige Mini-Prinz gehört neben seinen Geschwistern Prinzessin Charlotte (3) und Prinz Louis zu den absoluten Lieblingen der britischen Royal-Fans. Aber ist der schüchterne Kleine in Wirklichkeit etwa richtig gemein? Wenn es nach Gary Janetti geht, in jedem Fall. Der Autor legt dem Nachwuchs-Royal auf seinem Social-Media-Kanal gerne fiese Kommentare in den Mund – und bringt damit auch etliche Stars zum Lachen!

Ob seine eigene Mama Herzogin Kate (37), seine Tante Herzogin Meghan (37) oder sogar US-Präsident Donald Trump (72) – keiner ist vor Georges Netz-Alter Ego sicher. Auf seinem Instagram-Account platziert Gary den kleinen Prinzen mit Photoshop in die Fotos seiner Opfer und dann wird gelästert, was das Zeug hält. Vor allem Neu-Royal Meghan ist "Georges" Lieblingsopfer. Zu einem Bild, auf dem die Herzogin mal wieder ihren Babybauch streichelt, meint Garys Läster-George: "Mittlerweile wird das Baby wohl mit einem Handabdruck auf der Stirn geboren." Und welchen Platz der Nachwuchs in der Thronfolge einnimmt, weiß er auch schon, nämlich "Verdammt noch mal ganz am Ende". Aber auch die anderen Royals kriegen ihr Fett weg. Zu einem Bericht über Queen Elizabeths (92) totes Pferd, fragt Fiesling George ganz entsetzt, ob es Herzogin Camilla (71) war. Und seine Mama, die auf einem Bild vom St. Patrick's Day ein Bier trinkt, bekommt zu hören: "Heute hast du wenigstens eine Entschuldigung." In diesem Bild macht der böse George es sich sogar mit Donald Trump und Kim Jong-un zum Lunch gemütlich und in diesem Pic quetscht er Lady Gaga (32) zu ihrem Liebesleben aus ("Und? Haben Bradley und du jetzt Sex oder nicht?").

Mit seiner Royal-Parodie begeistert Gary mittlerweile 735.000 Abonnenten. Darunter sind auch Stars, wie Amy Schumer (37), Bella Hadid (22), Orlando Bloom (42), Jessica Alba (37), Chrissy Teigen (33) oder Chloë Grace Moretz (22). Aber auch bei einigen deutschen Promis ist Garys Spaß-Account schon ein Hit.

Getty Images Herzogin Meghan im März 2019 in London

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate am St. Patrick's Day 2019 in Hounslow

WENN Prinz George am Flughafen Hamburg 2017

